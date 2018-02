AS-Rom-Camp in der Prümer Dell

Serie-A-Feeling in Prüm

Ein AS-Rom-Fußball-Trainingscamp findet vom 23. bis 26. Juli in der Prümer Dell statt. Eingeladen sind sechs- bis 13-jährige Jungs und Mädchen.

Die Teilnehmer erwartet ein umfangreiches Trainingsprogramm unter der Leitung von einem erfahrenen Jugendtrainer des AS Rom und regionalen Lizenztrainern. Neben zwei täglichen Trainingseinheiten in kleinen Gruppen runden ein gemeinsames Mittagessen und ein Rahmenprogramm (Sportquiz, Schnitzeljagd, Italienischkurs) jeden Ferientag ab. Übungsformen, wie sie auch die Spieler des italienischen Nobelclubs ausführen, sollen auch in Prüm auf dem Programm stehen. Der Camptag beginnt um 9.30 Uhr und dauert bis 16 Uhr.