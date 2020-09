Fußball : Atemberaubende Aufholjagd in Konz

Atemberaubende Aufholjagd in Konz

Konz Jugendfußball: Wie ein Trierer Team nach einem 1:6-Rückstand noch mit 7:6 gewinnt.

Knapp drei Jahre ist es her, als Schalke 04 im Revierderby der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund binnen einer halben Stunde aus einem 0:4 noch ein 4:4 machte. Fünf Jahre zuvor gelang der schwedischen Nationalelf Vergleichbares, als sie gegen die deutsche Auswahl nach einem 0:4 noch zu einem 4:4 kam. Nicht zu vergessen das spektakuläre Spiel des 1. FC Kaiserslautern am 20. Oktober 1974. Damals drehten die Roten Teufel gegen Bayern München ein 1:4 in ein 7:4. Atemberaubende Aufholjagden hatte und hat der Fußball immer wieder zu bieten.