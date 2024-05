Fußball Eintracht siegt, Kalweit und Klasen fliegen

Klasens gegenüber dem 2:2 in der Woche zuvor gegen den FK Pirmasens auf gleich fünf Positionen veränderte Startformation – Mohammad Rashidi feierte dabei sein Startelfdebüt, einige Routiniers wurden auf dem alten Kunstrasen geschont – tat sich beim Tabellensiebten SV Auersmacher anfangs schwer und kam erst kurz vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Simon Wölflinger zu ersten einigermaßen guten Abschlüssen: Zunächst probierte es Julius Kalweit aus der zweiten Reihe (42.), dann scheiterte Rashidi am Außennetz (43.). Die zuletzt fünf Mal unterlegenen Saarländer agierten mutig und brachten die wacklige Trierer Defensive immer wieder ins Schwitzen. Selten wurde es aber so gefährlich wie beim artistischen Seitfallzieher von Philipp-Marco Wunn, dessen Versuch knapp übers diesmal von Niklas Linke gehüteten Tores ging (29.).