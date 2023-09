Fußball Aufholjagd in Fell, Desaster in Euren

Die Tarforster Ligakonkurrenten SG Longuich/Fell/Riol und SV Föhren lieferten sich am Sonntag ein packendes Derby, das die Gastgeber mit 4:3 gewannen. Bereits nach knapp einer Viertelstunde führte der Gast mit 2:0. Binnen gut 20 Minuten zog der Aufsteiger dann auf 4:2 davon. Nach dem Föhrener Tor in der 84. Minute wurde es noch mal eng. Am Sieg der SG änderte das aber nichts mehr. „Wir sind durch blöde Fehler ins Hintertreffen geraten, haben dann eine richtig gute Phase und erzielen vier Treffer. Weil wir das fünfte Tor verpassen, müssen wir in den letzten Minuten noch mal zittern“, berichtet Jan Küchling. Neun Punkte aus vier Spielen sind für den Neuling eine sehr gute Ausbeute. „Unser Start“, weiß der Trainer, „war super. Wir wissen ihn aber richtig einzuordnen“. Küchling blickt nun Mammutaufgaben entgegen. Die Partien am Samstag ab 17 Uhr bei Eintracht Trier II und anschließend in Longuich gegen den aktuellen Tabellenführer aus Sirzenich sowie dazwischen, am Mittwoch, 13. September, im Kreispokal gegen die DJK Pluwig-Gusterath (in Fell) bezeichnet der Ex-Profi als „Bonusspiele“. Der gute Start ist für Küchling deshalb so bemerkenswert, weil es aktuell mit Fabian Faber, Michael Münch, Jonas Kordel und Alin Zait gleich vier verletzte Akteure und mit Spieler-Co-Trainer Carsten Reis und dessen Bruder Nico noch zwei angeschlagene gibt. „Wir haben den Kader nach dem Aufstieg kaum verstärkt und spielen mit vielen Jungs, die vor zwei Jahren noch gegen den Abstieg gespielt hat“, gibt der SG-Trainer zu bedenken.