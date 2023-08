Fußball-Oberliga Aufsteiger FC Bitburg: „Bei uns sind alle oberligareif – bis auf die Mannschaft“

Bitburg · Fußball-Oberliga: Nach dem missglückten Saisonstart und vor dem Gastspiel am Freitag, 20 Uhr, beim FV Diefflen zieht Andreas Neuerburg die Zügel an. Der Geschäftsführer des FC Bitburg übt Kritik, nimmt die Mannschaft in die Pflicht, verteilt aber auch Lob.

23.08.2023, 15:03 Uhr

Weiß, wo der Schuh (noch) drückt: Andreas Neuerburg, Geschäftsführer des FC Bitburg. Foto: Fupa

Sechs Spiele, null Punkte, noch dazu ein geradezu desaströses Torverhältnis von 6:21: Aufsteiger FC Bitburg ziert das Tabellenende der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die riesige Euphorie, die der Aufstieg freigesetzt hatte, ist Ernüchterung gewichen. Im Gespräch mit dem TV bilanziert FCB-Geschäftsführer Andreas Neuerburg die ersten Wochen in der neuen Umgebung, sagt, was jetzt (viel) besser werden muss, spricht aber auch über Lichtblicke und positive Entwicklungen.