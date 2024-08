TuS Mosella Schweich voller Vorfreude auf die Fußball-Rheinlandliga „Freuen uns nach acht Jahren auf Rheinlandliga am Winzerkeller“

Die Vorfreude auf den Rheinlandliga-Auftakt beim TuS Mosella Schweich ist riesig. Nach acht Jahren empfangen die Moselaner am Samstag die SG Schneifel zum Auftakt. Ein großer personeller Umbruch ist im Sommer trotz des Aufstieges ausgeblieben. „Wir haben ein eingespieltes Team, bei dem ein Großteil der Mannschaft schon über mehrere Jahre hier spielt. Das sehe ich als große Stärke, da es sich auch im Zusammenhalt wiederspiegelt. Zudem hoffe ich, dass uns das auch in schwierigen Phasen der Saison helfen wird, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft“, sagt Thomas Schleimer, Coach der Schweicher.