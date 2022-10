Bezirksliga : „Alle schön auf dem Teppich bleiben“

Wallenborn Fußball-Bezirksliga: Souverän und unaufgeregt erledigt der SV Schleid mit 6:1 die Aufgabe bei der SG Wallenborn.

Mit einer beeindruckenden spielerischen Souveränität hat Aufsteiger SV Schleid am Sonntag vor knapp 200 Zuschauern das Eifelderby bei der abstiegsgefährdeten SG Wallenborn für sich entschieden. Am Ende hieß es 6:1 für die Gäste, die sich damit nachdrücklich für den Spitzenplatz hinter dem enteilten Duo aus Wittlich und Schweich empfahlen. Für die Spielgemeinschaft aus der Vulkaneifel kann das Ziel dagegen nur noch heißen unter den aktuellen Bedingungen irgendwie die Klasse zu halten und sich ein weiteres Jahr die Zugehörigkeit zur Bezirksliga zu sichern.

Die Mannschaft von Taner Weins übernahm, nachdem sie sich kurz geschüttelt hatte, das Kommando. „Es ist das Kollektiv, das uns so stark macht“, sagte der ehemalige FC-Bitburg-Akteur und wollte niemanden herausheben.

In der Tat kamen seine Spieler immer wieder über beide Seiten gefährlich hinter die Abwehr der Wallenborner, lösten den Deckungsverband der Mannschaft von Peter Löw mit genauen, präzisen Flachpässen auf und schufen so eine gefährliche Situation nach der anderen vor dem Kasten von SG-Torwart May. Das 3:1 nach den ersten 45 Minuten war hochverdient.