Lotto-Elf spielt in der Eifel Auf diese Stars darf sich Bitburg freuen

Große Fußballspiele hat das Stadion Ost im Laufe der vergangenen Jahrzehnte bereits einige erlebt. Mal waren Bundesligisten wie Bayer Leverkusen oder Borussia Mönchengladbach zu Gast. Tausende von Zuschauern waren damals ebenso dabei wie vor 25 Jahren, als Edgar Schmitt zu seinem offiziellen Abschiedsspiel lud und 6000 Besucher die Ränge der Sportanlage säumten. Rund halb so viele Fans zählte der FC Bitburg zu Beginn der vergangenen Oberligasaison, um das Derby gegen Eintracht Trier (Endstand: 1:5) zu verfolgen. Viel los wird auch am Donnerstag, 26. September, sein. Ab 19 Uhr geben sich dann viele Stars von einst die Klinke in die Hand. Ab 19 Uhr macht die Lotto-Elf Station in der Bierstadt, um gegen eine Bitburger Ü40-Auswahl anzutreten.