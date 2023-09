Zehn Tore hat er schon erzielt und ist damit aktuell Zweiter in der Torjägerliste: Jan Pidde (Zweiter von rechts) und die SG Schneifel treffen am Freitag auf den FSV Tarforst, in dessen Reihen der momentan treffsicherste Rheinlandliga-Angreifer steht. Nathan Benndorf war sogar schon elf Mal erfolgreich.

Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz