Fußball Neue Liga und eine neue Position

Er bringt trotz seiner erst 22 Jahre bereits jede Menge Erfahrung mit und hat schon drei Spielzeiten in der Bezirksliga hinter sich: Nach dem Abstieg in die A-Klasse will Nico Hüweler mit der SG Badem/Kyllburg/Gindorf eine Etage tiefer durchstarten und sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg. Unter dem neuen Trainerduo Michael Mayer-Nosbüsch/Mike Schwandt fungiert der flexibel einsetzbare Akteur als Rechtsverteidiger. „Gegen Ende der vergangenen Saison spielte ich zentral auf der Zehn. Es war schon eine Umstellung für mich anfangs, doch jetzt habe ich mich relativ schnell an meine aktuelle Position gewöhnt, weil ich auf meiner rechten Seite auch offensive Wege gehen kann“, erklärt Hüweler.