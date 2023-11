2. Basketball-Bundesliga Die Würfe fallen diesmal: Gladiators Trier gewinnen in Münster deutlich

Die Gladiators sind nicht nur stark in der Defense - auch offensiv ist einiges drin, wenn der Knoten mal platzt - wie beim überraschend deutlichen 117:95-(64:49)-Erfolg am Samstagabend in Münster. Bester Trierer Schütze war Clay Guillozet (26 Punkte). Marcus Graves gelang ein Double-Double mit elf Punkten und zehn Assists.