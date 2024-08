Fußball Teamgeist und Talente als Faustpfand

Nach nur einem Jahr in der B-Liga ist die SG Baustert/Oberweis/Bettingen (Bob) zurück in der höchsten Kreisklasse. „Mit unglaublichem Teamgeist sowie der Erfahrung der Routiniers sind wir in einen Flow gekommen und dann über die Quotientenregelung glücklicherweise direkt wieder aufgestiegen“, blickt Trainer Stefan Reiffers auf die vergangene Saison zurück.