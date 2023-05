Fußball Zwischen Hoffnung und Trauer

Baustert · Beide sind in der vergangenen Saison erst aus der Fußball-Bezirksliga abgestiegen. Nach dem 2:2 und den für ihn ungünstigen Ergebnissen aus der Bezirksliga steht fest, dass die SG Oberweis nun sogar in die B-Klasse absteigt. Der SV Speicher steht indes nach einer Partie, in der es viele Diskussionen gab, dicht vor dem Ligaverbleib.

14.05.2023, 20:38 Uhr

So ausgeglichen wie dieses Kopfballduell zwischen dem Oberweiser Bryan Chen (links) und Timo Roth vom SV Speicher (rechts) verlief im Endeffekt auch die Partie in Baustert. Mit dem 2:2-Remis konnten die Gäste aber deutlich besser leben als die nun abgestiegenen Hausherren. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Elfmeterentscheidungen, Foulspiele und Bälle mit zu wenig Luft: Es wurde viel diskutiert im Spiel zwischen der SG Oberweis/Baustert/Bettingen und dem SV Speicher. Die Partie verlief jedoch fair und fand mit dem 2:2 einen gerechten Ausgang. Mit dem Resultat konnten die Gäste aus der Töpferstadt deutlich besser leben, haben sich aber noch nicht endgültig gerettet. Am Tag nach dem Duell und vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus der Bezirksliga bestand dann für die Gastgeber traurige Gewissheit: Da es neben Kyllburg mit Geichlingen noch einen zweiten Eifelvertreter trifft, müssen aus der A-Klasse drei Mannschaften absteigen. Demnach ist die SG Oberweis als Tabellenvorletzter bereits einen Spieltag vor Saisonschluss in die B-Klasse abgestiegen – und das nur ein Jahr, nachdem man aus der Bezirksliga runter musste.