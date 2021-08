Benefizspiel : Stelldichein der Fußballstars im Trierer Moselstadion

Trier Benefizkick startet um 20.30 Uhr. Es gibt noch Tickets.

Wenn es um den guten Zweck geht, ziehen sie alle an einem Strang – und wollen am heutigen Mittwochabend (ab 20.30 Uhr, live auf Sport1) einige Kostproben ihres fußballerischen Könnens geben: Welt- und Europameisterinnen, Bundesligastars, zahlreiche Titeljäger und Torschützenköniginnen, die meisten aus den 90er- und Nuller-Jahren, treten bei „Hilfe nach der Flut: Das Benefizspiel des Fußballs“ an. Im Trierer Moselstadion kommt es zum Dreierturnier der gemischt auflaufenden DFB-All-Stars, der Lotto-Elf und der Bürgermeister-Nationalmannschaft.