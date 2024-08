Fußball Oldie-Fußball: Pleite gegen die Bayern der Knackpunkt

Mit einem glänzenden 5:0 über den SV Eintracht Nordhorn (Torschützen: vier Mal Markus Kuhnen sowie Achim Eberhard) startete die Ü50 am Samstag in den Wettkampf, der traditionell im Schatten des Olympiastadions ausgetragen wird. Dabei verletzte sich mit Bernd Thomas der Dreh- und Angelpunkt im Leiwener Spiel. Beim 2:2 gegen ein defensiv starkes Energie Cottbus (Torschützen: Heiko Henkel, Rainer Kuhnen) musste Thomas pausieren. Im Duell mit dem späteren Sieger und Titelverteidiger FC Bayern München lagen die Moselaner durch das Tor von Bernhard Heinz vorne, waren überlegen und dem zweiten Treffer nahe. Zwei trickreiche Freistoßvarianten ebneten der Vertretung des Deutschen Rekordmeisters aber den Weg zum 2:1-Sieg. Zum Schluss setzte es noch ein 0:3 gegen Westfalia Herne. „Da hat uns dann auch ein wenig die Kraft gefehlt“, berichtet Helmut Freischmidt, Spieler, Coach und Koordinator des amtierenden Südwestmeisters in Personalunion.