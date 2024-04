Fußball Bettingen fiebert Gipfeltreffen entgegen

Es war die bis dato letzte Niederlage des Tabellenzweiten, als am 23. September vergangenen Jahres die SG Mehlental/Bleialf die Vereinigten aus Bettingen, Oberweis und Baustert mit 5:1 besiegte. Seitdem gab es elf Siege in Folge und zuletzt das 1:1 bei der SG Prümer Land. Nun sind die Blicke bei der SG Bettingen/Oberweis/Baustert (Bob) auf das Topspiel am Samstag ab 19 Uhr in Baustert fokussiert.