Bescheid/farschweiler Hochwald-Legende sagt Tschüss

Der Vorhang fällt am heutigen Freitagabend, wenn das letzte Spiel der Saison in der Kreisliga C Mosel/Hochwald gegen den bereits seit Wochen feststehenden Meister SG Gusenburg/Grimburg gegen 20.45 Uhr abgepfiffen wird. Danach hört Jörg Lauer als Trainer und als Spieler der SG Beuren/Bescheid auf – und hat auch nicht vor, woanders anzuheuern: „Man soll zwar niemals nie sagen, und mein Spielerpass bleibt hier. Doch ich denke, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen“, sagt der aus Farschweiler stammende und hier nach wie vor lebende Lauer. Trainer zu sein, heiße mittlerweile auch, viel Zeit zu investieren, um die jungen Kicker bei Laune zu halten: „Wenn ich was mache, dann richtig. Die vergangenen Jahre haben Kraft gekostet. Ich fühle mich ein bisschen ausgebrannt und freue mich nun auf längere E-Bike-Touren in meiner Freizeit mit meiner Frau Monika.“