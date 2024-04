Fußball Bezirksliga: Ahbachs Trainer warnt vor Schillinger Publikum

Nach einer schwachen ersten Hälfte steigerte sich Tawern am Mittwoch im Nachholmatch in Trassem und schrammte einige Male am Ausgleichstreffer vorbei. „Insgesamt war das aber zu wenig“, wusste Trainer Steve Birtz nach dem 1:3. Herumjammern ist nicht sein Ding. Ein Dutzend Verletzte sind aber auch Sicht des Luxemburgers nicht von der Hand zu weisen. Vor allem Top-Goalgetter Pascal Hurth wird schmerzlich vermisst. Druck sieht Birtz keinen auf seinem auf Rang zwei notierten Team lasten: „Es hat keiner gesagt, dass wir da oben bleiben müssen. Aber natürlich wollen wir so lange es geht dort oben mitmischen.“ Für das abgeschlagene Schlusslicht aus der Vulkaneifel geht es darum, „wieder ein anderes Gesicht zu zeigen, mehr Zweikampfstabilität und ein Plus an Torgefahr zu entwickeln. Wir sind in Tawern vor allem defensiv gefordert“, kommentiert Wallenborns Vorstandsmitglied Lars Becker die schwierige Hürde. Kasper Wlodarek kehrt nach abgesessener Rotsperre ins Team zurück.