Fußball-Bezirksliga Doppel-Knipser Yannick Andreas lässt Igel jubeln

Während die einen (Lüxem) nach der dritten Saisonniederlage tieftraurig den vom Regen aufgeweichten Rasen der Sportanlage in Langsur verließen, machten sich ein Stück weit Genugtuung und eine Prise Erleichterung bei den Vereinigten aus Igel-Liersberg/Langsur/Zewen breit. Diese hatten in einer temporeichen, spannenden und intensiv geführten Partie eine Viertelstunde vor Schluss durch den doppelten Yannick Andreas ihren zweiten Saisonsieg schon theoretisch klargemacht und die Abstiegsplätze nach Spielende verlassen. Daniel Maes, mit Lars Wagner etatmäßiger Co-Trainer unter dem im Urlaub weilenden Chefcoach Dominik Wintersig, feierte dabei eine doppelte Premiere. In seinem ersten Spiel als verantwortlicher Coach gelang es ihm, direkt einen Dreier zu setzen. Zum anderen gab sich der 33-Jährige, der auch als Teammanager fungiert, beim Video-Statement sehr redegewandt. „Ganz wichtig für den Sieg heute waren die Einstellung und die Moral der Jungs, die es möglich gemacht haben, 110 Prozent Leistung auf den Platz zu bringen. Wir kamen brutal schnell zurück und haben den Ausgleich zweimal gemacht, nachdem uns Lüxem mit seinem schnellen Umschaltspiel zweimal überrascht hatte. Lüxem hat uns extrem gefordert. Doch jetzt sind wir erst mal happy über den zweiten Saisonsieg.“