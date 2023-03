Fußball Bilal Boussi bleibt, was passiert mit Ahmed?

In dieser Phase kommt einem der Tabellenführer gerade recht: Nach drei Siegen in Serie empfängt der VfL Trier am Sonntag ab 15 Uhr, die DJK Pluwig-Gusterath. Die Partie wird auf dem Hartplatz in Heiligkreuz ausgetragen – und „darauf wird sich die DJK sicher nicht so besonders freuen“, glaubt Stefan Fries. Seine Blau-Weißen sind optimal aus der Winterpause herausgekommen. Nach dem 6:1 über den FC Könen und dem 3:1 im Nachholspiel gegen die SG Niederkell-Waldweiler gab es am vergangenen Sonntag gar ein 2:0 beim favorisierten SV Sirzenich. „Der Gegner hat zahlreiche Chancen ausgelassen“, gibt Fries ehrlich zu. Insgesamt kommen die neun Punkte in Folge für ihn nicht von ungefähr: „Die Jungs haben in der Wintervorbereitung super gearbeitet, zeigen jetzt eine ganz andere Körpersprache und bringen mehr Physis ein. Wir sind auf einem sehr guten Weg.“