Fußball Jubel in Altrich, Trauer in Binsfeld: 6:1 der Gäste spricht klare Sprache

Mit einem 6:1-Erfolg bei der SG Binsfeld/Niederkail/Landscheid haben die Vereinigten aus Altrich, Wengerohr und Bombogen den Klassenverbleib in der Kreisliga A Mosel geschafft. Während pure Freude und Erleichterung aufseiten der Gäste überwogen, ist die Enttäuschung in Binsfeld und Umgebung nach dem besiegelten Abstieg in die B-Klasse immens. Weil der SV Blankenrath sein letztes Spiel gegen Burgen/Veldenz mit 4:1 gewann, schließen die Eifeler als Vorletzter ab und folgen der SG Minderlittgen-Hupperath/Bergweiler in die Kreisliga B.