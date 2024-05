Radsport Beim Einkaufsbummel in Trier leckte er Blut

Die kleine Hoffnung, noch auf den Olympia-Zug nach Paris aufzuspringen, scheint dahin zu sein: Bei den Wettkämpfen vergangene Woche in Shanghai schied Tom Clemens bereits in der Qualifikation aus. „Im Training ging mir das Hinterrad kaputt. Ich fuhr deshalb mit einem Ersatz. Dann habe ich ein paar unnötige Sachen gemacht und bin gestürzt“, berichtet der in Birresborn im Vulkaneifelkreis lebende BMX-Radsportler. Der zweite Teil der Olympia-Qualifikation findet nun vom 20. bis 23. Juni in Budapest statt. In der ungarischen Metropole werden sechs Plätze vergeben. „Mit dem Handicap von Shanghai ist das eigentlich nicht mehr zu schaffen“, weiß Toms Vater Guido, der den 18-Jährigen voll unterstützt und auch Vorsitzender des Birresborner BMX-Radsportvereins Woodstyle ist. Kurz vor dem Auftritt in China war es noch um einiges besser für seinen Filius gelaufen. Beim Weltcup im südfranzösischen Montpellier sprang ein starker 16. Platz heraus.