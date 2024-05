Fußball Für einen wird’s besonders emotional

Es ist angerichtet: Am Samstag, 17.30 Uhr, geht’s im Kreispokalfinale in Waxweiler zwischen B-Ligist SG Grenzland-Winterspelt und A-Ligist SG Kylltal-Birresborn nicht nur um den Bitburger-Kreispokal, sondern auch noch um die fette Prämie in Höhe von 1000 Euro. Der Unterlegene streicht immerhin noch 500 Euro ein.