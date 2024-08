Radsport Gleich zwei deutsche Meistertitel gehen an die Kyll

Gleich über zwei neue Deutsche Meister freut sich die 1200-Seelen-Gemeinde Birresborn unweit von Gerolstein an der Kyll: Bei den nationalen Titelkämpfen in Darmstadt räumten die Aktiven des Vereins Woodstyle am vergangenen Wochenende kräftig ab. Merle Gräfen und Sebastian Rölen (in den jeweiligen Altersklassen der unter 15-Jährigen) landeten ganz oben. Platz drei in der Kategorie Pro männlich sprang für Tom Clemens heraus. Damit wiederholte der 19-jährige Birresborner seine Platzierung von den 2023er Meisterschaften.