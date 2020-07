Fußball : Jürgen Klopps besonderes Debüt im Hunsrück

Unter dem Motto „Wunderbare Jahre“ standen 2004 die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des FC Bischofsdhron. Dazu gab der Verein um den Vorsitzenden Achim Welgen (links, mit Zeitungsausschnitten von damals) eigens ein Jubiläumsmagazin heraus. Das Bild rechts zeigt ihn mit dem damaligen Mainz-05-Coach Jürgen Klopp und Werner Feyen, dem Coach der Bundeswehr-Nationalelf. Foto: Andreas Arens

Bischofsdhron Mit dem FC Liverpool hat er sich die Krone aufgesetzt, ist Meister der Premier League. Jürgen Klopp gilt als einer der anerkanntesten Fußballtrainer der Welt. 16 Jahre sind es her, da schaffte er mit Mainz 05 den Bundesliga-Aufstieg. Seine Premiere als Coach eines Erstligisten feierte „Kloppo“ im Hunsrück. Am 4. Juli 2004 traten die Nullfünfer zu einem Saisonvorbereitungsspiel in Bischofsdhron an. Das Duell mit der Bundeswehr-Nationalmannschaft bildet den nächsten Teil unserer Serie „Welch’ ein Spiel“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Rasenplatz war gerade neu gebaut worden. Was dem FC Bischofsdhron noch fehlte, war ein professioneller Aufsitzmäher. Dem damaligen Vorsitzenden Achim Welgen kam da die Idee, die Finanzierungslücke durch ein Fußballspiel mit prominenter Beteiligung zu stopfen. 2003 hatte der damals wie heute rund 200 Mitglieder starke Verein vom Hunsrück bei der TV-Aktion Erfolg und gewann ein Spiel des damaligen Zweitligisten Eintracht Trier. 1000 Zuschauer sahen am 26. Juni ein glattes 11:0 des SVE gegen eine Kombination des Mosel-B-Ligisten aus Bischofsdhron und einer Auswahl der Einheitsgemeinde Morbach.

„Die guten Erfahrungen aus dieser Partie motivierten uns, fürs Folgejahr einen erneuten Anlauf zu unternehmen und eine Profimannschaft einzuladen“, erinnert sich Welgen. Zwölf Jahre lang, von 2002 bis ‘14, führte er als Vorsitzender die Geschicke seines Heimatvereins. Aus beruflichen Gründen trat der als Controller in der Süßwarenindustrie tätige Welgen danach etwas kürzer und fungiert inzwischen als Schriftführer.

Sämtliche Erst- und Zweitligisten schrieb er rund ein halbes Jahr vor dem geplanten Termin mit einer mehrseitigen Präsentation des Vereins und seines gesamten Umfelds an, dazu noch einige (damals noch drittklassige) Regionalligisten. „Der Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach oder der 1. FC Kaiserslautern: Kommen wollten schon einige. Der Haken war aber die aufgerufene Gage von 20 000 oder sogar mehr Euro“, berichtet der heute 46-Jährige.

Irgendwann meldete sich auch der Mainzer Teammanager Axel Schuster: „Er fand das Schreiben einfach toll, und finanziell wurden wir uns schnell einig.“ Die Rheinhessen, zuvor zweimal haarscharf am erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga gescheitert und zum Zeitpunkt der Testspiel-Verhandlungen auf Platz sieben in Liga zwei rangierend, riefen nur 1000 Euro als Entschädigung für die Buskosten und eine Beteiligung an den Eintrittsgeldern auf.

Nur gegen die einheimische Kreisliga-Mannschaft wollte Trainer Jürgen Klopp nicht spielen – für Welgen allzu verständlich: „Sie favorisierten einen Gegner, der sie schon ein bisschen mehr fordert.“ Als Kontrahent stand die vom früheren Morbacher Trainer und heute bei Mosel-B-Ligist TuS Platten tätigen Werner Feyen gecoachte Bundeswehr-Nationalmannschaft parat. Der Vergleich diente Feyens Mannschaft als Vorbereitung auf die ein Jahr später stattfindende Militär-WM, bei der man als beste europäische Mannschaft Vierter werden sollte.

Um ordentlich die Werbetrommel für das erste Testspiel der Nullfünfer als Bundesligist zu rühren, warBischofsdhrons Vorsitzender eine Woche vorher höchstpersönlich die 120 Kilometer an den Mainzer Bruchweg gefahren: „Ich habe das halbe Stadion mit Ankündigungsplakaten vollgeklebt.“ Am 4. Juli 2004 – just 50 Jahre nach dem Wunder von Bern und dem ersten deutschen WM-Sieg – war es so weit: Am dritten und letzten Tag des Jubiläumssportfestes anlässlich des 40-jährigen Vereinsbestehens fuhr der Mainzer Bus auf der Bischofsdhroner Sportanlage vor. Welgen hat noch heute einen ganz lockeren Jürgen Klopp vor Augen: „Während sich seine Mannschaft umzog, ging er mit seinem Spieler Benny Auer auf den Platz und schrieb Autogramme bis zum Abwinken. Er war für jeden Spaß zu haben.“ Während der 90 Minuten machte Kopps Teams aber Ernst. Vor 1500 Besuchern, die trotz Regens gekommen waren, traf Dennis Weiland bereits in der ersten Minute zum 1:0. Die Partie fand knapp sechs Wochen nach dem packenden Saisonfinale in der zweiten Liga statt. Dank des 3:0 über Eintracht Trier, das ein Jahr später wieder in die Regionalliga absteigen sollte, hatte Mainz den ersehnten Erstligaaufstieg gepackt.

Bis zur Pause erhöhte Mainz auf 4:0. Phasenweise konnte die Bundeswehr-Nationalelf – unter anderem mit dem im vergangenen Jahr allzu früh verstorbenen Jürgen Thul, seinem Bruder Oliver, dem heutigen Salmrohrer Trainer Lars Schäfer und dem Kelberger A-Liga-Eifel-Coach Hein Carl – gut mithalten. Unterm Strich führte das aber nur zum Ehrentreffer durch den seinerzeit in Österreich spielenden Christian Schaider. Dazwischen lag noch der Dreierpack von Auer, der die Landeshauptstädter so zwischenzeitlich auf 7:0 davonziehen ließ.

Die Mainzer fühlten sich offenbar wohl im 850-Seelen-Ort. Laut Welgen wollten einige aus dem Lager des Bundesligisten noch zur Übertragung des EM-Finales zwischen Portugal und dem späteren Überraschungsgewinner Griechenland bleiben. „Es gab aber daheim noch Verpflichtungen für sie. Deshalb mussten sie nach einem gemeinsamen Büffet in unserem Freizeitzentrum aufbrechen“, sagt Welgen.

Das Jubiläumsprogramm bot zahlreiche Attraktionen; bereits zwei Tage zuvor duellierten sich der frischgebackene 1. FC Saarbrücken und Oberligist SC 07 Idar-Oberstein (Endstand: 5:1). 180 Arbeitsdienste seien zu organisieren gewesen, um den Eintritt, den Verkauf von Essen und Trinken und weitere Details zu regeln. Für den Ordnungsdienst war eigens die freiwillige Feuerwehr aus dem benachbarten Hundheim eingesprungen. Ein aufwendig gestaltetes Jubiläumsmagazin unter dem Titel „Wunderbare Jahre“ hatte der Hunsrück-FCB gestaltet. Welgen hebt das Engagement des gesamten Vorstandes, aber besonders des damaligen Schriftführers Andreas Schleiter hervor.

Was den Bischofsdhronern blieb, waren auch im Nachgang Erinnerungen an sympathische Mainzer, deren Teammanager Schuster (inzwischen für den kanadischen Club Vancouver Whitecaps als Sportdirektor aktiv) sich später noch einmal ausdrücklich für den angenehmen Aufenthalt bedankte und die vereinbarte Eintrittsgeld-Beteiligung einem guten Zweck spendete. Eine Delegation um Welgen erhielt eine Einladung zu einem Bundesligaspiel nach Mainz. Obwohl von Kindesbeinen an FC-Bayern-München-Fan, entwickelte der Bischofsdhroner Verantwortliche eine innige Zuneigung zu den Nullfünfern, kaufte sich einige Jahre lang sogar eine Dauerkarte.

Angeführt von Schiedsrichter Jürgen Michalski und seinen beiden Assistenten Marco Thees (links) und Timo Pick (rechts) betraten Bundesligist Mainz 05 und die Bundeswehr-Nationalelf am 4. Juli 2004 den Bischofsdhroner Platz. Die Zuschauer sahen bei phasenweise strömendem Regen ein flottes Spiel. Foto: privat

Bischofsdhron Foto: privat

Jürgen Klopp Foto: privat