Fußball 3:0 im Kellerduell: Bitburg lebt noch

Nach neun Minuten befreite sich der FCB vom Druck und kam nach Linksflanke von Fabian Fisch auf Joshua Bierbrauer, der per Kopf traf, zur etwas überraschenden 1:0-Führung. Pfeddersheim machte das Spiel breit, um überraschend Tiefe in sein Offensivspiel zu bekommen. So scheiterte der agile Linksaußen Lion Schubach am Außenpfosten (18.). Doch mitten in die Phase, in der Bitburg in der Defensive gefordert war, erzielte Rechtsverteidiger Faton Sulejmani nach öffnendem Pass von Niclas Gerten mit einem Innenpfostenschuss, der von dort über die Linie ging, das 2:0 (26.). Die Bierstädter arbeiteten gut gegen den Ball und inszenierten immer wieder schnelle Konter. Bei etwas mehr Abgeklärtheit hätte es nach einer Überzahlsituation über Müller, Arthur Schütz und Bierbrauer zur Pause auch 3:0 stehen können (40.).