Fußball 99 Minuten, acht Tore: Erster Sieg für Bitburg

Dieser Mann wird immer wertvoller für den FC Bitburg: Benjamin Siga stellte im Heimspiel des Fußball-Oberliga-Aufsteigers am Sonntag gegen den FC Arminia 03 Ludwigshafen erneut seine Treffsicherheit unter Beweis und hatte seinen Anteil am 5:3 (1:0)-Erfolg, dem ersten Dreier der Südeifeler im achten Anlauf. Vier Tage nach seinem Viererpack im Rheinlandpokal bei Bezirksligist Mosella Schweich (4:2) markierte der vor der Saison von Ligarivale Eintracht Trier gewechselte Portugiese mit Wurzeln im westafrikanischen Guinea-Bissau nun das wichtige 1:0. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel nahm der 20-Jährige einen Pass in die Tiefe von Kapitän Arthur Schütz geschickt auf, fand die Lücke zwischen der Innenverteidigung und schloss überlegt ins linke untere Eck ab. Auch an weiteren starken Offensivaktionen war der offensive Mittelfeldspieler maßgeblich beteiligt.