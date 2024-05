Fußball Bitburger Abschluss bei den kleinen Roten Teufeln

Die Hoffnung von Andreas Neuerburg erfüllte sich nicht: Nur allzu gerne hätte der Geschäftsführer des FC Bitburg sein Team im vorerst letzten Duell in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zumindest im Schatten des legendären Fritz-Walter-Stadions spielen sehen. Doch die Partie am Donnerstag, 19 Uhr, beim 1. FC Kaiserslautern II findet weder im Stadion selbst noch auf dem benachbarten Nebenplatz, sondern im einige Kilometer entfernten FCK-Trainingszentrum am Fröhnerhof statt. Fest geht Neuerburg davon aus, dass sich die Mannschaft des Tabellenschlusslichts einmal mehr voll ins Zeug legt. „Andere verlieren auch schon mal 0:8. Bei uns stimmt aber die Moral, die Trainingsbeteiligung ist unverändert hoch, und bis auf wenige Ausnahmen konnten wir unsere Niederlagen auch in Grenzen halten.“