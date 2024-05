Fußball Bitburger haben noch Lust aufs Ärgern

Gleich zwei Eifeler Teams treten binnen knapp zwei Wochen im Koblenzer Stadion Oberwerth an: Die Voraussetzungen für den FC Bitburg und die SG Schneifel könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Während die Bierstädter bereits als Absteiger aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar feststehen, sich dennoch am Sonntag ab 14 Uhr beim FC Cosmos so teuer wie möglich verkaufen wollen, kämpfen die Schneifeler am Samstag, 25. Mai ab 13.45 Uhr im Finale gegen Regionalligaabsteiger TuS Koblenz um den Rheinlandpokal.