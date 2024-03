Fußball-Oberliga Eine Hälfte lang fernab von Oberliga-Niveau

Selbst unter den Treuesten der Treuen, die ihren FC Bitburg auf dem 130-Kilometer-Trip an die saarländisch-lothringische Grenze begleitet hatten, herrschte im zweiten Durchgang nur noch Kopfschütteln: Nach einer ordentlichen ersten Hälfte und einer 2:1-Führung taumelte das Team von Trainer Fabian Ewertz in seinem ersten Auswärtsspiel nach der Winterpause von einem Abwehr-Fauxpas zum nächsten, lud so die Gastgeber geradezu zum Toreschießen ein.