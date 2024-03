Fußball Aufs Feuerwerk folgt ein Debakel

Den Wunsch von Christian Hoffmann erfüllte der souveräne Schiedsrichter Benedikt Steitz. „Pfeif‘ bitte pünktlich ab“, murmelte der Co-Trainer des FC Bitburg kurz vor Schluss der Oberligapartie am frühen Samstagabend gegen den FV Diefflen. Mit 2:7 lagen die Hausherren da aussichtslos hinten. Hoffmann hatte genug Gegentreffer gesehen – und der Unparteiische erhörte ihn, indem er das Match sogar noch ein paar Sekunden zu früh beendete. Im dritten Spiel nach der Winterpause waren die Akteure des Tabellenschlusslichts nach gutem Start mal wieder völlig eingebrochen. Auch gegen Pirmasens (0:1 zur Pause, am Ende 0:4), in Auersmacher (2:1/2:5) und nun auch gegen die Gäste aus dem Dillinger Stadtteil geriet das Team von Trainer Fabian Ewertz im zweiten Durchgang neben die Spur, agierte ohne Power und leistete sich (weitere) haarsträubende Fehler.