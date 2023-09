Fußball Das war nix! Bitburger Rückschlag gegen Schlusslicht Baumholder

An Selbstkritik mangelte es den Bitburgern nach dem 1:3 (1:2) am Freitagabend im Heimspiel gegen Mitaufsteiger VfR Baumholder nicht. „Absolut verdient verloren“, habe man, so Angreifer Simon Floß. „Heute hat es an allem gefehlt. Das war sehr enttäuschend“, wusste Kapitän Arthur Schütz. Trainer Fabian Ewertz stellte fest: „Wir waren ganz weit vom Limit entfernt – und nur, wenn wir das erreichen, können wir in der Oberliga auch Spiele gewinnen.“