Fußball „Butalster Fehler“ führt zu nächster Bitburger Pleite

Temperaturen über der 20-Grad-Marke, eine lockere Stimmung am Spielfeldrand und reges Treiben auf dem benachbarten Rummelplatz: Rund ums Oberligaspiel der Aufsteiger VfR Baumholder und FC Bitburg herrschte fast schon Sommer-Sonne-Sportfest-Atmosphäre. Die beiden Mannschaften wollten dem zunächst in nichts nachstehen. Der Partie fehlte es zumindest im ersten Durchgang an Intensität.