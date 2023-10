Fußball Das Duell der ungleichen Aufsteiger

Die Perspektive ist verlockend: Mit einem Dreier am Samstag ab 18 Uhr im Aufsteigerduell gegen Cosmos Koblenz könnte der FC Bitburg an einem Team vorbeiziehen, das einen möglichen Nichtabstiegsplatz in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar belegt, allerdings aktuell zwei Partien weniger als die Südeifeler ausgetragen hat. Was seine Mannschaft im heimischen Stadion Ost erwartet, weiß Trainer Fabian Ewertz nur allzu genau: „Cosmos ist körperlich extrem robust. Sie kommen nicht so sehr über die mannschaftliche Geschlossenheit. Ihre individuelle Klasse ist aber hoch.“ Für seine Elf gelte es, als Einheit dagegenzuhalten: „Wenn der eine dem anderen hilft und jeder für den anderen da ist, könnte uns das gerade in diesem Spiel besonders wichtige Vorteile bringen.“