Fußball Lange Schlangen, große Kulisse: „Das Stadion hat uns gehört“

Mit rund 500 Zuschauern hatten sie gerecht, auf 800 gehofft. Am Ende waren es 1341 Zuschauer, die das Halbfinalspiel um den Rheinlandpokal zwischen dem FC Bitburg und Rot-Weiß Koblenz sehen wollten. Rund zwei Dutzend hielten es mit den Gästen vom Rhein-Mosel-Eck. „Das Stadion hat uns gehört“, stellte Andreas Neuerburg fest. Der Geschäftsführer des FC Bitburg – einst selbst über viele Jahre hinweg der Toptorjäger des Teams – hatte auch zahlreiche Fans und Spieler der benachbarten Vereine begrüßen können. „Es war eine beeindruckende Stimmung. Die Leute standen hinter unseren Jungs. So was gibt auch noch mal zusätzlichen Auftrieb für die kommenden Wochen in der Meisterschaft“, ist der 35-Jährige überzeugt.