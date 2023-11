Fußball Bitburgs Ziel für die Rückrunde: 28 Punkte!

Der vergangene Spieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hatte es sowohl für den FC Bitburg als auch für den VfR Wormatia 08 Worms in sich: Während der Aufsteiger in der Schlussviertelstunde noch eine 2:0-Führung aus der Hand gab und am Ende der U21 des 1. FC Kaiserslautern mit 2:4 unterlag, kassierte der Tabellenzweite aus der Nibelungenstadt mit dem 1:2 bei Arminia Ludwigshafen die erste Saisonniederlage – und verlor zudem seinen Toptorschützen Daniel Kasper. Der bislang 17 Mal erfolgreiche Angreifer sah von Schiedsrichter Jan-Hagen Engel aus Monzelfeld infolge einer Rudelbildung die Rote Karte. Damit fehlt Kasper seinem Team am Sonntag ab 13.30 Uhr zum Rückrundenauftakt im Stadion Ost. Immerhin hatte die Wormatia am Mittwoch wieder ein Erfolgserlebnis: Im Viertelfinale um den Südwestpokal wurde Ligakonkurrent Alemannia Waldalgesheim mit 6:4 nach Elfmeterschießen bezwungen.