Fußball Raus mit Applaus: Bitburgs große Pokalschlacht

In der Regionalliga ist er schon seit einigen Jahren unterwegs, das Halbfinale um den Bitburger-Rheinlandpokal im Stadion Ost war für den Koblenzer Trainer Adrian Alipour von der Stimmung her aber noch mal was ganz Besonderes. „Es hat Riesenspaß gemacht, wirklich Riesenspaß gemacht. Die Zuschauer hinter mir haben richtig Radau gemacht. Das war klasse“, sagte der 44-jährige Trainer des FC Rot-Weiß, der mit seiner Mannschaft dank des 5:2-Erfolgs nach Verlängerung das Endspiel erreicht hat. Dort geht es am Samstag, 3. Juni, im heimischen Oberwerth-Stadion gegen den Stadtteilclub TuS Immendorf. Der Bezirksligist setzte sich völlig überraschend mit 2:1 im Derby gegen Oberligist TuS Koblenz durch (siehe Info).