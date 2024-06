Fußball Bitburg erlebt das Messen der Besten

53 Punkte aus 22 Spielen, Platz eins und Meister: Die Bilanz der Bitburger Fußballerinnen in der abgelaufenen Rheinlandligasaison war ausgezeichnet. Nach dem abschließenden 4:1 über den SV Rengsdorf wurde zu Monatsbeginn kräftig gefeiert. Doch schon da stand fest: In die Regionalliga aufsteigen will der FC Bitburg nicht. „Wir hätten es als Verein stemmen können und wollen. Es gibt aber zu viele Spielerinnen, die den Mehraufwand, der eine Etage höher durch zusätzliches Training und weitere Fahrten nötig wäre, nicht stemmen können – nicht zuletzt aus familiären Gründen. Schließlich gibt es auch einige Mütter im Team“, sagt Andreas Neuerburg, der Geschäftsführer des FCB. Bis Ende Mai hätte der Verein für die Regionalliga melden müssen, ließ die Frist somit aber verstreichen und erklärte wenig später seinen Verzicht offiziell. Der Bitburger Frauenfußball-Abteilungsleiter Daniel Molitor sieht ein Problem mit den Fristen, was sie auch daran gehindert habe, den Sprung in Liga drei wagen zu wollen: „Zum Meldeschluss stand ja noch gar nicht fest, ob wir es packen. Potenzielle Neuzugänge hätten wir aber wohl erst bekommen, wenn der Aufstieg klar gewesen wäre.“ Ohnehin gingen im Amateurfußball die meisten Wechsel erst im Laufe des Juni über die Bühne.