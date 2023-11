Fußball Ein Auswärtspunkt, der nicht glücklich macht

Als die Gäste vom FC Karbach wurden die Bitburger in der Pressekonferenz nach dem 2:2 im Oberligaspiel beim FV Dudenhofen zunächst begrüßt. Sekunden später folgte aber bereits die Korrektur – und Fabian Ewertz bilanzierte die Partie am Samstagnachmittag in der Vorderpfalz mit gemischten Gefühlen: „In unserer Situation und vom Spielverlauf her hätten wir drei Punkte holen wollen und müssen. Das Unentschieden war somit zu wenig. Immerhin hat meine Mannschaft hier eine ansprechende Leistung abgeliefert.“