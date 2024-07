Fußball Ein Abgang wiegt beim FC Bitburg besonders schwer

Der FC Bitburg ist nach einem Jahr in der Oberliga wieder zurück in der höchsten Spielklasse des Fußballverbandes Rheinland – und möchte gerne oben mitspielen. Trainer Fabian Ewertz bereitet sein Team seit dem 25. Juni auf die neue Saison vor. Im ersten Testspiel gab es gegen den Luxemburger Erstligisten Victoria Rosport ein beachtliches 1:1. Der aus der Jugend des JFV Bitburg aufgerückte Giorgio Mourad erzielte den Treffer für die Bierstädter. „Das war ein guter Test, obwohl wir erst wenige Trainingseinheiten absolviert hatten. Eigentlich wollten wir mit der Sommervorbereitung erst am 28. Juni starten, haben dann aber im Hinblick auf das Rosport-Spiel drei Tage vorher begonnen“, zieht Ewertz ein erstes positives Zwischenfazit.