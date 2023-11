Fußball Ein bitterer Abend im ekligen Nieselregen von Bitburg

Für Fabian Ewertz kam es am Samstagabend knüppeldick. Erst musste der Trainer des FC Bitburg im ekligen Dauer-Nieselregen eine 0:2 (0:1)-Niederlage gegen einen alles andere als übermächtigen FC Karbach quittieren. Damit ist der Abstand in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zum möglicherweise rettenden Ufer bereits auf 15 Punkte angewachsen. Restlos bedient gewesen sein dürfte Ewertz, als er wegen eines potenziellen Wasserschadens in die von ihm geleitete Sportschule auf dem Flugplatzgelände gerufen wurde.