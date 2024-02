Fußball Ein Blitzturnier zum Finale der Testphase

Über die Fastnachtstage kam Fabian Ewertz ins Grübeln: Die Systemfrage beschäftigte den Trainer des FC Bitburg. Künftig fünf Akteure auf der letzten Linie verteidigen zu lassen, war eigentlich sein Vorhaben für den weiteren Saisonverlauf in der Fußball-Oberliga, um so defensiv mehr Halt hinzubekommen und die Flut an Gegentreffern (bislang fast drei im Schnitt) zu verringern. Gespräche mit seinen Spielern folgten im Laufe der Woche. „Schließlich müssen sie sich in dem System auch wohl fühlen“, hatte Ewertz nach der jüngsten 1:2-Niederlage beim Luxemburger Zweitligisten Berdenia Berburg gesagt. Gemeinsam seien sie nun zum Entschluss gekommen, die neue geplante taktische Grundausrichtung „nicht kategorisch über den Haufen zu werfen und es auch immer vom Gegner abhängig zu machen“, berichtet der FCB-Coach. Demnach könne es in der Restrückrunde, welche die Bierstädter am Samstag, 24. Februar, 14 Uhr, mit dem Nachhol-Heimspiel gegen den FK 03 Pirmasens fortsetzen, auch eine Rückkehr zur angestammten Viererkette geben.