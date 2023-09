Fußball Ein Punktgewinn mit hohem Frustfaktor

Der eine Punkt beim 1:1 gegen den TuS Mechtersheim und das vierte ungeschlagene Spiel in der laufenden Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar konnten sie beim FC Bitburg am Samstagabend nicht zufriedenstellen. Zu schwach war der Gegner aus der Vorderpfalz in der ersten Hälfte, zu groß auf einmal die eigenen Schwierigkeiten dann nach dem Seitenwechsel – und sehr tief saß der Ärger über mehrere äußert umstrittene Entscheidungen von Jan-Vincent Ritter. Dem Unparteiischen, der entgegen der üblichen Gepflogenheiten in der Oberliga nicht aus dem dritten beteiligten Landesverband (in dem Fall dem Saarland) angereist war, sondern wie die Mechtersheimer in der Pfalz beheimatet ist, war in jedem Fall eines vorzuwerfen – keine klare Linie gehabt zu haben. Zum Kopfschütteln war gar sein Verhalten kurz nach dem Abpfiff: Beim Gang in die Kabine des Stadions Ost bedachten ihn einige Bitburger Zuschauer mit höhnischem Applaus. Ritter quittierte dies seinerseits mit demonstrativem Klatschen. Diese unrühmliche Geste wird für ihn verbandsintern sicher noch ein Nachspiel haben.