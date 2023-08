Fußball Bitburg gegen Auersmacher: Ein Spiel wie auf der Achterbahn

Aufsteiger FC Bitburg zahlt in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weiter kräftig Lehrgeld. Ins Heimspiel am frühen Samstagabend gegen den SV Auersmacher verlor das Team von Trainer Fabian Ewertz beim 2:4 (0:2) zum sechsten Mal in Folge und ziert mit null Punkten weiter das Tabellenende. Dabei war man einmal abgesehen vom 0:1 in Karbach zwei Wochen zuvor so nah wie nie zuvor in dieser Saison an etwas Zählbarem dran, hätte andererseits zwischendurch aber auch schon deutlicher als 0:2 zurückliegen können.