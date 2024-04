Gegen Morlautern Fußball: Bitburgs besonders bittere Niederlage

Einträchtig verließen Morlauterns Trainer Daniel Graf und Bakary Sanyang nach dem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg am Samstagabend den Bitburger Kunstrasen. Der Coach der Gäste wusste, bei wem er sich besonders bedanken musste: Sein Schlussmann war der Garant dafür, dass die immer wieder leidenschaftlich anrennenden Hausherren im zweiten Durchgang nur zu dem einen Treffer von Pascal Müller (54., per Kopf im Anschluss an einen Freistoß von Kapitän Arthur Schütz) gekommen waren.