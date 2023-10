Fußball Bitburgs besonders bittere Pleite

Diese Niederlage muss sich der FC Bitburg selbst zuschreiben: Zur Pause lag das Tabellenschlusslicht der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verdient mit 2:0 gegen anfangs völlig blasse Gäste vom 1. FC Kaiserslautern II in Führung und hatte nach dem Seitenwechsel mehrfach die Chance, nachzulegen. So blieben die kleinen Roten Teufel aber im Spiel und setzten ab der 75. Minute zur großen Aufholjagd an. Binnen 18 Minuten gelangen den Pfälzern noch vier (!) Treffer.