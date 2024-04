Fußball Erfolgserlebnis soll die XXL-Rückfahrt versüßen

Die einen stehen gewaltig unter Druck, die anderen können die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr recht entspannt angehen: Gastgeber TuS Mechtersheim belegt als 13. der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aktuell den ersten wahrscheinlichen Nichtabstiegsplatz, der FC Bitburg hat nur noch rein theoretische Chancen auf den Klassenverbleib. Am Wochenende könnte die postwendende Rückkehr in die Rheinlandliga definitiv sein.