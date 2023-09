Fußball Bitburg macht’s immer besser und siegt nun sogar auswärts

Wenn mal ein Ball durchrutschte, zeigte sich Torwart Max Becker auf der Höhe. Der 18-Jährige war für den am Sprunggelenk verletzten Dominik Thömmes in die Startformation gerückt und strahlte viel Ruhe aus. „Wir haben ein ganz gutes Spiel gezeigt. Es war ein verdienter Sieg, weil wir die größeren Chancen hatten. Selbst habe ich mich von Anfang an sicher gefühlt“, bilanzierte Becker. Kapitän Arthur Schütz wusste um den wichtigen Dreier, der seinem Team Luft im Tabellenkeller verschafft hat: „Es war kein schönes, aber ein sehr kampfbetontes Spiel. Die Punkte nehmen wir gerne mit.“ Sein Teamkollege Janik Faldey sieht mit dem Dreier in Rheinhessen die Mühen der vergangenen Wochen (erneut) belohnt: „Da haben wir schon viel reingesteckt und einige Körner verloren. Solch ein Sieg tut da unheimlich gut.“ Wermutstropfen: Arthur Hartwick schied mit Verdacht auf Zerrung aus, Nico Fuchs knickte beim Warmmachen in der Halbzeitpause um und klagt über Bänderbeschwerden.