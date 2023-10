Fußball Ewertz ist erst mal weg, kommen neue Spieler?

Zumindest ihren Humor haben sie beim FC Bitburg nach der elften Niederlage in der laufenden Oberliga-Saison nicht verloren. „Du bist auch in 14 Tagen noch unser Trainer.“ Mit diesen Worten verabschiedete Geschäftsführer Andreas Neuerburg Trainer Fabian Ewertz in den Florida-Urlaub, den er am Sonntag mit seiner Familie antrat. „Das ist nach diesem Spiel ja eine Drohung“, ulkte der Coach. Natürlich will er nach seiner Rückkehr aus den USA den Weg mit der Mannschaft weitergehen. Seine Enttäuschung über den Auftritt beim 1:4 am Samstagabend gegen Mitaufsteiger Cosmos Koblenz konnte Ewertz indes nicht verbergen.