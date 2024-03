Fußball Ewertz nerven die „Gurken“, einer kündigt seinen Abgang an

Das 2:2 in Diefflen läutete die bislang beste Phase des FC Bitburg in dieser Oberligarunde ein: Wenig später gab es beim 5:3 über Arminia Ludwigshafen den ersten Sieg und auch in Pfeddersheim (3:2) wurde dreifach gepunktet. „Ehrlich gesagt sind wir aktuell weit davon entfernt, aus diesen Partien wieder sieben Punkte zu holen“, weiß Fabian Ewertz vor dem Heimspiel am Samstag ab 18 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Stadion Ost. Das jüngste 2:5 (nach 2:1-Halbzeitführung) in Auersmacher sei aufs Neue frustrierend gewesen. „Es zermürbt einfach, wenn du immer wieder gut ins Spiel reinkommst, dann aber allzu einfache Gegentreffer, ja geradezu Gurken, kassierst“, weiß Ewertz. Innerhalb der Mannschaft wisse man „jetzt auch, was das Stündlein geschlagen hat und wir den Klassenerhalt wohl kaum noch schaffen können“. Immerhin stehen dem Bitburger Coach wieder mehr Alternativen zur Verfügung: Simon Floß und Fabian Fisch haben sich gesund zurückgemeldet und rücken in den Kader. Jannik Nosbisch fehlt dagegen berufsbedingt.